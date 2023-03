ASSE â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Ce n'est plus le mÃªme groupe, plus la mÃªme mentalitÃ©Â Â»

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

« Du match nul de l'ASSE au Havre (2-2), je ne retiendrais que du positif. Un point sur le terrain du leader, une invincibilité désormais portée à sept rencontres... Cela fait quelques semaines qu'on peut s'en rendre compte mais Saint-Etienne a considérablement changé. Cette équipe n'a plus rien à voir avec celle qui a galéré en début de saison. Ce n'est plus le même groupe, plus la même mentalité et ça se se ressent sur les résultats.

Aujourd'hui, même à 2-0 sur le terrain du leader, les joueurs ont conscience de leur talent et de leurs possibilités. Il y a quelques semaines encore, jamais l'ASSE ne serait revenue au score. Désormais, et même à dix contre onze, ça s'accroche et ça réagit bien. Comme je le dis souvent, ce que montre Saint-Etienne actuellement laisse quelques regrets. Si le recrutement de janvier avait été réalisé dès l'été dernier, l'ASSE lutterait certainement avec des équipes comme Le Havre pour jouer les premiers rôles dans ce championnat...

Oui, il n'y a peut-être que deux points d'avance sur le premier relégable désormais mais il y a de quoi être serein pour la suite. L'AS Saint-Etienne a largement les capacités techniques et footballistiques pour se maintenir. Personnellement, je commencerais déjà à réfléchir à la saison prochaine car c'est maintenant que ça se joue.

« Krasso, Nkounkou... Des joueurs à conserver pour la saison prochaine »

Au stade Océane, Jean-Philippe Krasso s'est encore montré à son avantage. J'espère que les Verts parviendront à le prolonger et qu'il sera encore là la saison prochaine. Pour moi, il est important de pouvoir construire sur la stabilité si on veut revoir l'ASSE en Ligue 1 en 2024. Les meilleurs joueurs doivent rester. Une équipe est en train de se former et il faut continuer à capitaliser là-dessus si on veut espérer une remontée au bout du cycle de deux ans que nous a présenté Laurent Batlles à son arrivée.

Le constat est le même pour l'excellent Niels Nkounkou, qui a mis tout le monde d'accord dans son rôle de piston gauche. A mes yeux, c'est le meilleur couloir gauche de Saint-Etienne depuis très longtemps. Sans doute depuis le départ de Faouzi Ghoulam en 2014. Il a stabilisé un poste qui n'est pas facile. Défensivement, il est très au point. Offensivement, il amène des centres et a d'excellentes statistiques (2 buts, 5 passes en 10 apparitions). C'est assurément l'une des grosses satisfactions du Mercato d'hiver. Vu son apport, il serait également intéressant de le conserver... »