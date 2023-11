ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Le doublé de Charbonnier ? La bonne nouvelle du week-end »

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

« A Bourg-Péronnas (N2), l’ASSE a évité le piège pour son entrée en lice en Coupe de France (3-0). Cela fait déjà un parcours plus long que l’an dernier où les Verts avaient été sortis dès le 7ème tour aux penaltys par Rodez. Avec 8 internationaux absents, ce n’est jamais simple. Le coach avait des choix plus limités. Malgré tout, l’ASSE a fait respecter la hiérarchie et Laurent Batlles va désormais avoir une bonne problématique à devoir arbitrer entre ses habituels titulaires et un banc qui a répondu présent quand on a fait appel à lui.

« Ce doublé peut le regonfler à bloc »

Le doublé de Gaëtan Charbonnier est la grande et bonne nouvelle du week-end. Très présent et précieux à son arrivée à Saint-Etienne il y a un peu moins d’un an, Charbo avait du mal à revenir de sa grave blessure. Pour avoir connu ça à l’époque avec Robert Beric, qui n’avait jamais vraiment récupéré de l’attentat de Jordan Ferri à Lyon, on redoutait de revivre le même scénario. Pour Gaëtan Charbonnier, pour sa confiance, ce match était très important et il l’a parfaitement abordé. C’est bien qu’un garçon comme ça, qui a montré son attachement au club, soit récompensé. C’est vraiment le type de matchs qui peut servir à retrouver la confiance. Si Charbonnier n’avait pas marqué, dans un match comme ça avec la différence de divisions, ça aurait pu porter préjudice à son mental. Là, il a marqué à deux reprises et ça peut le regonfler à bloc.

L’autre grand bonhomme de cette partie, c’est Maxence Rivera, également buteur. C’est bien pour lui. On parle d’un joueur atypique. Un joueur mobile, dans l’élimination. Sa bonne prestation va mettre le coach face à ses décisions. La revue d’effectif à laquelle on a eu droit à Bourg-Péronnas est bénéfique pour la concurrence, bénéfique pour la compétitivité générale du groupe à court et à moyen terme en Ligue 2. L’ASSE continue sa route en Coupe de France. Prochaine étape : face à Nîmes (National 1) le week-end du 9 décembre prochain (8ème tour). »

