Revue de presse : l’AS Monaco scelle l’avenir de Maghnes Akliouche

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

AS Monaco : Akliouche devrait rester, un club turc a fait une offre pour Singo

Après la rencontre perdue par Monaco face au LOSC, Adi Hütter a évoqué l’avenir de Maghnes Akliouche, très courtisé : « Je ne veux pas parler du mercato, surtout après une défaite comme celle-ci. Maghnes est avec nous et c’est un joueur de l’ASM. Après, ce n’est pas facile pour lui de se retrouver dans cette situation, c’est la première fois de sa carrière qu’il doit gérer ça et donc il se retrouve à faire un match moyen, comme ses partenaires. » Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, Monaco espère conserver le milieu offensif. « Monaco a bon espoir qu’il reste, je pense qu’il va rester chez nous et je pense que lui aussi pense qu’il va rester », a déclaré Thiago Scuro.

En parallèle, Wilfried Singo, défenseur ivoirien de 24 ans auteur d’une belle saison avec l’AS Monaco, attire les convoitises sur le marché des transferts. Selon Foot Mercato, Galatasaray a récemment formulé une offre de 28 millions d’euros, tandis que Dortmund suit également le dossier. Monaco n’a pas encore répondu, espérant plutôt recevoir environ 40 millions en cas de départ.

Mais aussi…

Angers SCO : Rémy Labeau-Lascary déjà à l’entraînement

Le SCO a officialisé ce lundi Rémy Labeau Lascary, prêté par Lens, qui a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement ce lundi. Âgé de 22 ans, il est capable de jouer aussi bien en pointe que sur les côtés. Il cherchera à relancer sa progression après sa rupture des ligaments croisés en décembre 2024.

Stade Brestois : l’étonnement d’Éric Roy sur le budget

Le Stade Brestois a débuté sa saison de Ligue 1 par un nul à domicile contre Lille (3-3), suivi d’une défaite à Toulouse (2-0). À l’issue de ce match, le coach Éric Roy a évoqué le manque de moyens pour renforcer l’équipe : « On m’a dit qu’on avait pas les moyens. J’ai vu qu’on avait l’antépénultième budget. Donc, a priori, c’est vrai qu’on n’a pas de moyens. » Avec seulement 5 millions d’euros dépensés cet été, dont le recrutement de Joris Chotard en provenance de Montpellier, le club breton se retrouve avec un budget inférieur à celui du promu FC Metz. Éric Roy a exprimé sa surprise et sa frustration : « Je suis étonné quand même qu’on ait un budget inférieur à Metz, qui arrive de Ligue 2, alors qu’on sort de la Ligue des champions. Mais bon, c’est malheureusement l’état dans lequel le club se trouve. »

Le Havre AC : Didier Digard ne comprend pas le penalty sifflé pour Lens

Lors du match opposant Le Havre à Lens (1-2), un penalty a été accordé pour le RCL suite à une main d’Arouna Sangante. Dans cette même rencontre, le Lensois Ruben Aguilar aurait également pu être sanctionné pour une faute similaire. Didier Digard, l’entraîneur du Havre, a commenté cette situation : « Moi, ce qui me dérange, c’est que je pense qu’on était vraiment attendu au tournant. On avait eu une réunion cette semaine, et on nous a dit « Oui, là, ça aurait dû être penalty ». Là, il n’y a pas eu d’hésitation, l’action n’est pas même finie, on l’a sifflé (le penalty). Je pense que nous aussi, on aurait pu effectivement demander à ce qu’on ait, peut-être, une situation sur une main qui soit un penalty. Je trouve que ça a été sifflé bien vite en tout cas. C’est difficile, c’est de l’appréciation, je trouve qu’il n’y a pas quelque chose de vraiment très précis. »

FC Metz : Habib Diallo s’est mis d’accord avec le FCM

Habib Diallo souhaite revenir en Ligue 1, et son ancien club, le FC Metz, est le plus motivé pour le récupérer après sa saison à 20 buts en 2022-23. Selon Foot Mercato, l’attaquant sénégalais de 30 ans a trouvé un accord avec le club lorrain, mais son retour dépend encore de sa libération de son contrat actuel en Arabie Saoudite avec Al-Shabab.

OGC Nice : le Gym a trouvé une alternative à Sinayoko

Après l’échec du dossier Sinayoko, Nice se tourne vers Tiago Gouveia, ailier droit de 24 ans sous contrat avec Benfica jusqu’en 2028. Selon L’Équipe, les discussions entre les deux clubs portent sur un prêt avec option d’achat autour de 8 millions d’euros, sans caractère obligatoire pour l’instant. En attendant un accord, Benfica compte sur Gouveia pour son barrage retour de Ligue des champions face à Fenerbahçe, après un match aller nul 0-0. Jusqu’ici, le joueur avait peu de temps de jeu cette saison, restant sur le banc lors de la double confrontation contre Nice au tour précédent et ayant disputé quelques minutes dans trois autres matchs officiels.

Paris FC : Pierre Ferracci annonce une fin de mercato animée

Invité de Bartoli Time sur RMC dimanche soir, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a confirmé que le mercato du club promu en Ligue 1 n’était pas terminé et que plusieurs renforts étaient attendus dans les prochains jours. « Il y a trois-quatre recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours, ça va transformer la structure et la physionomie de l’équipe. Il y aura quelques départs car des joueurs voudront du temps de jeu et qui n’en auront pas suffisamment chez nous. Donc trois-quatre recrutements sur huit-neuf au total, ça fait beaucoup. On sait qu’il nous manque un latéral droit, Chergui a dépanné à Marseille comme il le fait depuis deux matchs, et plutôt bien, mais c’est un défenseur central ou un milieu de terrain. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. Mais on est plutôt content du recrutement pour l’instant et avec ce que l’on va compléter cette semaine, je crois qu’on aura une première équipe satisfaisante pour une première année en Ligue 1, pour viser quelque chose qui correspond à nos ambitions européennes régulières dans le futur, avec la famille Arnault et RedBull. »

RC Strasbourg : une 16e recrue en approche

Selon SO FOOT, Strasbourg s’apprête à accueillir sa 16ᵉ recrue de l’été avec l’arrivée de Valentin Atangana pour environ 15 millions d’euros, plus bonus. L’international espoir français de 19 ans, révélé la saison dernière avec Reims, avait marqué face à l’Italie et délivré une passe décisive contre l’Allemagne sous la direction de Gérald Baticle. Cette signature s’ajoute à une longue liste de renforts estivaux du club alsacien, dont Panichelli, Högsberg, Amougou, Omobamidele ou encore Barco.

Toulouse FC : un départ au TFC

Selon La Dépêche du midi et confirmé par L’Équipe, Ylies Aradj, jeune défenseur de 20 ans sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2027, va poursuivre sa formation à Laval (L2) en prêt, sans option d’achat. Malgré l’intérêt de l’AC Ajaccio, l’option Laval a été privilégiée étant donné la situation actuelle de l’ACA. Capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, l’international français des moins de 20 ans n’a encore jamais joué en Ligue 1.