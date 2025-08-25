Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo

Déjà plombé par sa défaite dans le derby face à Lorient (0-4), le Stade Rennais ne devrait pas accueillir Conrad Harder, censé être le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo.

Conrad Harder, attaquant danois du Sporting, était tout proche de rejoindre le Stade Rennais avec un contrat déjà discuté jusqu’en 2030. Le club breton voyait en lui le remplaçant idéal d’Arnaud Kalimuendo, parti au Nottingham Forest pour 30 millions d’euros, et lui garantissait presque la titularité dès la saison prochaine.

Cependant, selon A Bola, le Milan AC est finalement entré dans la course et a proposé plus de 25 millions d’euros au Sporting, un montant supérieur aux 22 millions proposés par Rennes. Le transfert est désormais presque conclu, même si Harder et le club italien doivent encore finaliser certains détails.

Gros coup dur pour le SRFC

Pour le Stade Rennais, c’est un coup dur : le club perd la possibilité de recruter un attaquant prometteur déjà très attendu, alors que Harder était perçu comme une solution idéale pour compenser le départ de Kalimuendo. Les Rennais devront donc chercher une alternative, tandis que Harder s’apprête à découvrir le championnat italien et à affronter une concurrence plus relevée qu’à Rennes.

En un an au Sporting, Harder aura disputé 51 matchs, marqué 12 buts et délivré 7 passes décisives, avant de conclure son passage à Lisbonne sur un dernier but contre le Nacional.