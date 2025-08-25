ASSE Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Lucas Stassin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo

Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo
William Tertrin
25 août 2025

Déjà plombé par sa défaite dans le derby face à Lorient (0-4), le Stade Rennais ne devrait pas accueillir Conrad Harder, censé être le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo.

Conrad Harder, attaquant danois du Sporting, était tout proche de rejoindre le Stade Rennais avec un contrat déjà discuté jusqu’en 2030. Le club breton voyait en lui le remplaçant idéal d’Arnaud Kalimuendo, parti au Nottingham Forest pour 30 millions d’euros, et lui garantissait presque la titularité dès la saison prochaine.

Cependant, selon A Bola, le Milan AC est finalement entré dans la course et a proposé plus de 25 millions d’euros au Sporting, un montant supérieur aux 22 millions proposés par Rennes. Le transfert est désormais presque conclu, même si Harder et le club italien doivent encore finaliser certains détails.

Gros coup dur pour le SRFC

Pour le Stade Rennais, c’est un coup dur : le club perd la possibilité de recruter un attaquant prometteur déjà très attendu, alors que Harder était perçu comme une solution idéale pour compenser le départ de Kalimuendo. Les Rennais devront donc chercher une alternative, tandis que Harder s’apprête à découvrir le championnat italien et à affronter une concurrence plus relevée qu’à Rennes.

En un an au Sporting, Harder aura disputé 51 matchs, marqué 12 buts et délivré 7 passes décisives, avant de conclure son passage à Lisbonne sur un dernier but contre le Nacional.

MercatoStade Rennais
#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet