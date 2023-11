ASSE – L’œil de Denis Balbir : « Un match complètement vide à Auxerre »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Samedi, l’ASSE a pris l’eau sur le terrain de l’AJ Auxerre (2-5). C’est une grosse déception. On peut même parler de naufrage. Face au Paris FC, on avait penché pour la thèse de l’accident. Là, ce ne n’en est pas un. Les Verts sont tombés sur une équipe qui a exactement ce qu’il faut pour remonter en Ligue 1 : un public mais aussi de l’enthousiasme, de la technique, de la maîtrise défensive et offensive, de la confiance … Ce que Saint-Etienne ne nous a pas inspiré à l’Abbé-Deschamps en concédant des buts aussi rapidement et facilement.

« Le gardien ? Cela n’explique pas un tel naufrage collectif »

Ces dernières semaines, on a beaucoup vanté les mérites de la défense des Verts. Il faut croire que les absences de Larsonneur et Batubinsika sont lourdes à supporter. Quand une défense aussi bien rodée vole en éclats de la sorte, on peut légitimement s’interroger. Il ne faut pas voir ça comme un reproche à Etienne Green, qui avait bien répondu sur le match de la relance contre Angers. Bien sûr, il n’est pas au même niveau que le titulaire mais ça n’explique pas un tel naufrage collectif dans le comportement et dans le placement…

L’ASSE était dans un jour sans et forcément beaucoup de questions se posent. Après le PFC, j’avais calmé l’enthousiasme sur une montée que beaucoup estimaient acquise. Aujourd’hui, le soufflé retombe un peu. Pour autant, il ne faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme. Oui, cette équipe n’est pas taillée pour se faire bousculer et c’est embêtant. Mais Saint-Etienne n’est pas mort non plus ! En Bourgogne, les Verts ont pris des bourrasques c’est vrai. Après, on peut aussi dire que cette équipe a réagi par séquences. Il y a encore du travail si Saint-Etienne veut rester parmi les favoris à la montée. Si Laval marque un peu le pas, Angers, Auxerre, Grenoble ou Ajaccio sont bien dans la course… Aujourd’hui, il n’y a rien de catastrophique au niveau comptable mais la réaction est obligatoire. On sort d’un match complètement vide. On ne peut que faire mieux. »

