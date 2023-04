ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Une saison prochaine à anticiper »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« La victoire de l'ASSE sur le terrain du Paris FC (4-2) permet de continuer la belle série d'invincibilité et de la porter à neuf matchs. Au delà de ça, j'ai vraiment vu le Sainté qu'on aime : une équipe retrouvée, qui prend rapidement les devants et sait réagir quand elle est reprise au tableau d'affichage. A Charléty, on a vraiment vu des Verts spectaculaires et pleins de certitudes avec un public formidable qui s'était encore déplacé en nombre.

Maintenant que le maintien est acquis, la fin de saison ne sert plus à grand-chose sinon à garder ce petit challenge de l'invincibilité et à poser les bases de travail en vue de la saison prochaine. J'espère sincèrement que les bouleversements ne seront pas trop nombreux pour ne pas devoir repartir sur une nouvelle reconstruction. Pour moi, il est désormais important de se pencher sur le cas Krasso et trouver un accord pour le conserver. En coulisses, il y a plusieurs dossiers à régler d'ici à début mai. Maintenant on va pouvoir travailler de manière plus précise et qu'il faudra anticiper certains cas particuliers.

« Niels Nkounkou, le joueur qu'il fallait à Saint-Etienne »

Quand on voit le match extraordinaire qu'il a encore fait contre le Paris FC, on n'a aussi qu'une envie : vite lever l'option d'achat pour Niels Nkounkou. C'est le joueur qu'il fallait à Saint-Etienne ! On s'est longtemps plaint d'avoir une faiblesse à ce poste. Aujourd'hui, on dispose de quelqu'un qui est à la fois bon défenseur et excellent contre-attaquant. Avec des statistiques de buts et de passes décisives assez incroyable pour ce poste qui plus est ! Même s'il convient de rester serein, c'est aussi un dossier que les Verts vont devoir accélérer.

Aujourd'hui, au niveau de la direction, il y a de vraies bonnes questions à se poser. Ce n'est pas au mois de juin ou dans les dernières semaines de la saison qu'il faudra se réveiller. Il y aura des sollicitations pour Niels Nkounkou comme pour Jean-Philippe Krasso ou d'autres (Benjamin Bouchouari). Pour les prêtés ou les fins de contrat, c'est maintenant qu'il faut être convaincant. C'est maintenant qu'il va falloir enchaîner les signatures.

« Sainté ne peut pas se permettre de rester trop d'années en Ligue 2 »

Est-ce que je redoute que l'ASSE réduise à nouveau la voilure après avoir sorti le carnet de chèques en janvier pour se sauver ? Il faut savoir ce que l'on veut. Que Saint-Etienne a besoin de liquidités pour jouer la montée, c'est une chose. Si l'aspect financier est plus important que le retour en Ligue 1, il faudra aussi que les dirigeants le disent et assument. C'est sûr que l'ambition impose des sacrifices, des choix à faire, des arbitrages à réaliser entre l'économique et le sportif...

Cette période de préparation de la prochaine saison est primordiale car elle va donner le ton pour la suite. On a vu tellement de grands clubs tomber en Ligue 2, rater la montée et végêter une dizaine d'années en deuxième division. On ne veut pas que Saint-Etienne les copient. Sainté ne peut pas se permettre de rester trop d'années en Ligue 2. Ce serait mourir à petit feu... »