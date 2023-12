OL - L’œil de Denis Balbir : « Sampaoli ? Pour moi, ce serait complètement farfelu »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Dimanche, l’OL a enfin glané son premier succès à la maison face à Toulouse (3-0). S’il est encore trop tôt pour tirer des enseignements de ce que fait Pierre Sage sur le banc, on se rend déjà compte qu’il a déjà tout goûté en une semaine : la défaite encourageante à Lens, le fiasco inquiétant à Marseille et donc cette victoire qui fait un bien fou… C’est une formation en accéléré pour ce technicien que j’avoue connaître assez mal.

« Lacazette a repris son rôle de guide avec son triplé »

En quatre jours, on est passé d’un OL complètement insipide et paralysé au Vélodrome à un Lyon qui s’est libéré contre le Téfécé avec une réussite maximale sur coups de pied arrêtés. Peut-être que l’OL est bien à sa place à devoir jouer son mini-championnat du maintien contre Toulouse and Co… Face aux Violets, Lyon a retrouvé son ADN en même temps qu’un maillot plus digne de lui.

Cette victoire me fait énormément plaisir pour Alexandre Lacazette. L’an dernier, c’était le sauveur avec ses 27 buts. Parce qu’il était en difficulté ces derniers mois, certains ont voulu l’ériger en coupable en oubliant que le football était d’abord un sport collectif et que ce n’était pas Lacazette qui faisait que Lyon était dernier. Après en avoir pris plein la tête, il a repris son rôle de guide avec son triplé. Un match qui s’est également fini par un clean-sheet grâce à un penalty repoussé par Anthony Lopes, lui aussi décrié depuis le début de saison. Content de voir que les joueurs qui ont l’amour du maillot répondent présent. On les pense insensibles aux critiques mais ce n’est pas le cas… Ce match a dû leur faire un bien fou.

« Je prends les paris que Lyon ne descendra pas… »

Si on regarde la photographie du classement après la 15ème journée, l’OL est certes toujours dernier mais il y a nouveau de l’espoir. Avant le match, les statistiques condamnaient Lyon à la Ligue 2. Pourtant, il n’y a plus que trois points d’écart avec le 15ème. Je pense que cet OL peut bien finir l’année contre Monaco et Nantes et, pourquoi pas, sortir de la zone rouge avant la trêve et le Mercato promis. Cet OL me fait penser à un feu de camp quasiment éteint mais avec la petite brindille qui scintille encore. Il suffit de souffler un peu sur cette braise pour que le feu reprenne… Ce 3-0 contre Toulouse, c’est peut-être le tournant de la saison. Je prends les paris que Lyon ne descendra pas…

« Genesio ? Je ne dirais pas non mais… »

Est-ce qu’il faut garder Pierre Sage pour finir la saison ? Cela dépend du projet. Il y a parfois des entraîneurs du cru qui suscitent l’adhésion des joueurs et qu’il faut garder. Je pense qu’il mérite d’avoir sa chance. Un Sampaoli ? Pour moi, ce serait complètement farfelu. Déjà par rapport à la rivalité avec l’OM, c’est malvenu. Et en plus, il ne me parait pas du tout en corrélation avec ce vestiaire et ces joueurs-là. Son caractère ne colle pas à Lyon à mon sens. Bruno Genesio ? Lui, ça matche davantage. C’est un homme du cru, un homme d’équipes. Je l’ai souvent dit : je n’ai pas compris comment le public lyonnais pouvait s’en prendre à lui. Si les choses sont apaisées, pourquoi pas ? Bruno a probablement envie de revenir mais est-ce forcément bien de tenter le retour de Genesio ? Moi, je ne dirais pas non mais ce serait faire injure à celui qui réalise un intérim plutôt correct et mériterait de finir la saison… »

