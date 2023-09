OM - L’œil de Denis Balbir : « Le souci de Marseille dépasse le cadre de l’entraîneur »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Si le début de saison de l’OM de Marcelino est loin d’être génial, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le souci de Marseille dépasse le cadre de l’entraîneur : cela fait plusieurs saisons que ce club manque de stabilité. Avant c’était Tudor, Sampaoli, Villas-Boas…Quand on change de projet tous les ans, il faut un temps d’adaptation. Cet été, ce n’était pas génial de ne pas avoir permis à Alexis Sanchez de rester. Ce n’était pas génial d’avoir poussé dehors Cengiz Ünder dehors, d’avoir laissé filer un guerrier comme Mattéo Guendouzi, d’avoir libéré un joueur comme Dimitri Payet… Finalement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas géniales à Marseille avant d’évoquer le cas du coach.

« Il faut bien cerner une chose : les gens ne sont jamais contents »

Avec Marcelino, l’OM évolue dans un autre style. Est-ce vraiment une surprise qu’il faille du temps pour assimiler de nouvelles idées ? Ce qui est embêtant en revanche c’est de n’avoir été prêt à performer dès le début de saison, alors qu’il y avait des tours préliminaires de Ligue des Champions à disputer… Maintenant l’OM a quelques arguments à faire valoir cette saison. L’effectif me parait assez étoffé et sera moins saigné que prévu en janvier durant la CAN puisque le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang est déjà éliminé.

Même si la patience n’est pas le fort des Marseillais quand il s’agit d’évoquer leur entraîneur, je me pose une question : n’est-ce pas mieux de démarrer la saison un peu moins fort et de mieux la finir que l’an passé ? Est-ce que le jeu prôné par Marcelino me convainc ? Sur la théorie, on peut dire tout et son contraire. Ce qui compte avant tout, c’est le résultat. Pour l’instant, ce n’est pas à la hauteur de ce qu’attendent les fans mais il faut bien cerner une chose : les gens ne sont jamais contents.

« Laissons un peu de temps à Marcelino »

Sous Igor Tudor, l’OM prônait le football total. On disait déjà qu’il allait « cramer » les joueurs quand l’OM écrasait tout sur son passage… et au final ça n’a pas manqué. Marseille a manqué de gaz pour finir la saison. Avec Marcelino, il y a moins de folie, moins de pressing. On démarre plus doucement mais rien ne dit que, quand ses idées seront assimilées, l’OM ne sera pas plus fort et avec une meilleure possession de balle. Alors oui, le Marseille d’aujourd’hui est davantage une équipe de contres avec des joueurs qui vont vite comme Ndiaye, Sarr et Aubameyang mais laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu … »

