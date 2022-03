PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Le Real Madrid, la roue de secours de la saison de Messi »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« Avant le choc Real Madrid – PSG, il est bien évident que le week-end a de quoi inquiéter. Alors que le Real a déroulé contre la Real Sociedad (4-1), Paris s'est incliné à Nice (0-1). Après, il ne faut pas accorder trop d'importance aux résultats passés et cela aurait été la même avec une démonstration du PSG face aux Aiglons. On change de compétition. Avant le match à Bernabeu, le PSG était déjà à la fois en danger et en capacité de se qualifier. Rien n'a changé.

Les enseignements qu'on peut tirer de Nice – PSG (1-0), c'est surtout que Galtier est toujours aussi efficace face à Paris (3 matchs cette saison, 0 défaite, 0 but encaissé), que Mbappé est toujours aussi indispensable et que Neymar est toujours plus insupportable. Maintenant il ne faut pas résumer tout à ça : c'est vrai que le PSG s'est fait bouger mais avec la petite musique de la Ligue des Champions, tout peut se passer. Il ne faut pas non plus oublier que Paris a un but d'avance. Ce n'est pas négligeable.

« La seule certitude de Paris c'est que Mbappé est indispensable »

Oui, le résultat aurait été encore meilleur si la règle du but de l'extérieur était encore valable. Cette institution – qui était en place depuis 1965 – n'existe plus... Et c'est bien dommage car cela peut changer l'approche du match. Paris ne sera pas à l'abri en marquant une fois puisqu'un 2-1 pour Madrid enverrait les deux équipes en prolongation. Concernant ce PSG, on est toujours face à une énigme. Un club capable du meilleur et du pire avec des joueurs trop difficilement lisibles individuellement et collectivement. La seule certitude qui existe c'est que Mbappé est indispensable...

Ces derniers temps, plusieurs articles ont également fleuri sur Lionel Messi, comme quoi il était en froid avec la presse française et ne comprenait pas les critiques nées du match aller face au Real. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui et son entourage. Je n'ai pas le sentiment que les médias français soient injustes avec un joueur à sept Ballons d'Or et dont on attendait monts et merveilles. On a quand même le droit d'être déçu... Je veux bien qu'il soit meilleur passeur du championnat mais Lionel Messi doit être le facteur décisif dans de gros matchs. Ce n'est pas encore le cas. En ce sens, le Real – PSG de mercredi sera sans doute l'heure de vérité. C'est la roue de secours de sa saison. Une qualification du PSG avec un Messi décisif changerait la perception de beaucoup de monde. A lui de faire ce qu'il faut pour se remettre supporters et observateurs dans la poche. Rendez-vous jeudi après le match pour le bilan... »