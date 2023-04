Battu par le Rayo Vallecano, le FC Barcelone a plus que jamais besoin de Messi (et de Busquets)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce n'est peut-être qu'une coïncidence mais depuis sa victoire dans le Clasico (2-1) le 19 mars qui l'a quasiment assuré du titre, le FC Barcelone tourne au ralenti (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Ce relâchement, il l'a payé ce soir en s'inclinant sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2) face à des locaux survoltés, justifiant le nom de leur club (l'éclair). Ce n'est d'ailleurs pas la première fois cette saison que le Barça sombre face à une équipe mettant beaucoup d'intensité dans le jeu. C'est arrivé en Champions League, dans le Clasico retour en Coupe du Roi, face à Manchester United en Europa League... Quand le Barcelone made in Xavi se fait bousculer, il n'a pas les armes pour répondre.

Le Barça a encore besoin de ses glorieux anciens

Sous Cruyff et Guardiola, sa réponse au défi physique était le jeu. Depuis dix ans, ce sont ses individualités. Or, en l'absence d'Ousmane Dembélé et sachant que Pedri revient tout juste de blessure, il n'y avait personne pour provoquer l'étincelle ce soir. Il manquait clairement un Lionel Messi, dont le nom est sur toutes les lèvres en Catalogne et pour lequel les dirigeants sont prêts à bâtir un musée pour le faire revenir. Il manquait également un Sergio Busquets en sentinelle car lui ne se serait pas fait passer comme De Jong sur le deuxième but. Bref, ce FC Barcelone n'est pas encore prêt à totalement tourner la page de sa période dorée. Il sera certes champion, mais sans brio et avec des carences que ses glorieux anciens sauraient à coup sûr masquer...

Pour résumer Depuis sa victoire sur le Real Madrid (2-1) il y a cinq semaines, le FC Barcelone n'a pris que 8 points sur 15. Un relâchement sanctionné d'une défaite ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2), qui aurait pu être évité si les tauliers Sergio Busquets et Lionel Messi avaient été présents.

