Celta Vigo - FC Barcelone : le Barça arrache la victoire grâce à Lewandowski

Quatre jours avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Naples, le FC Barcelone s’est imposé en Liga en arrachant la victoire dans les dernières secondes face au Celta Vigo (1-2). Robert Lewandowski, auteur d'un magnifique but juste avant la pause (45e) puis d’un pénalty dans le temps additionnel (90+6e), et Lamine Yamal, auteur d'une passe décisive et d'un pénalty provoqué, ont été les deux grands artisans de la victoire du champion d'Espagne en titre. Grâce à ce succès, les Blaugrana reprennent la troisième place du classement à l'Atlético Madrid, large vainqueur de Las Palmas (5-0) un peu plus tôt dans la journée.

