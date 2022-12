FC Barcelone : furax chez les Bleus, Dembélé prépare un retour fracassant au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Auteur d'une très bonne Coupe du monde, pendant laquelle il a distribué deux passes décisives et s'est surtout mis au service du collectif, Ousmane Dembélé a vécu une conclusion frustrante. Dépassé par les Argentins comme tous ses coéquipiers, il a en plus commis une faute évitable sur Angel Di Maria ayant entraîné l'ouverture du score sur pénalty et a été sorti par Didier Deschamps à la 42e minute. Un vrai coup dur pour le joueur, même s'il s'est avéré au final que ce changement avait été bénéfique à son équipe.

Comment l'ailier va-t-il se remettre de cette fin en queue de poisson ? Selon le quotidien catalan Sport, qui a joint son entourage, il va réussir à transformer cette frustration en motivation pour bien reprendre avec le FC Barcelone. Le média rappelle qu'il y a un an, en plein feuilleton sur sa prolongation, il avait été envoyé en tribune par ses dirigeants et était sifflé par les supporters. Il était revenu plus fort. Ses proches assurent que ce sera la même chose cette fois. Une bonne nouvelle pour Xavi...