FC Barcelone : Javier Tebas a réclamé la tête de Joan Laporta !

Invité du Marca Sport Weekend de Malaga, Javier Tebas, le boss de la Liga, a attaqué de manière très virulente Joan Laporta et le FC Barcelone dans l'affaire Negreira. « Cela m'empêche de dormir parce que c'est le plus grave problème de réputation et d'intégrité de la compétition qui se soit produit dans l'histoire du football », s'agace le dirigeant qui estime que, plutôt que de « transmettre de la tranquillité », le Barça devrait « être inquiet » de l'enquête de la FIFA.

Javier Tebas a demandé à Luis Rubiales d'agir pour déstituer Laporta...

Et Javier Tebas ne se contente pas de commenter : il agit ! Ce dernier a confirmé avoir demandé la tête de Joan Laporta à Luis Rubiales, le boss de la Fédération (RFEF) et le seul à avoir un tel pouvoir : « Je trouve compliqué qu'il puisse continuer à présider si longtemps sans donner d'explication. Nous verrons ce qui se passera lorsqu'il donnera des explications. Il s'agit d'une question très sérieuse. Nous devons faire la distinction entre deux problèmes. D'une part, les arbitres ont été achetés, ce qui n'a pas été prouvé et je ne pense pas que ce soit le cas, et d'autre part, il y a le paiement pour influencer les décisions.... Ce paiement pour influencer est un comportement très grave dans la sphère sportive et je pense qu'il s'agit d'un délit pénal ».

… Et il craint pour l'avenir du Barça en C1

Pour le patron de la Liga, le Barça peut légitimement craindre une sanction de l'UEFA même si le délai ne sera pas forcément rapide (« Il y a des règles et ce n'est pas une blague. Est-ce que cela suffira avec ce qu'ils ont pour ne pas inscrire Barcelone la saison prochaine en Ligue des champions ? Je ne sais pas, c'est à eux de décider ») et Joan Laporta doit, dans tous les cas, vite changer d'angle de défense : « Je ne pense pas que la tactique de la victimisation et de l'étreinte du drapeau soit la bonne en ce moment ».