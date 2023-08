FC Barcelone, Juventus : la vilaine boulette d'Arturo Vidal

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Passé notamment par le FC Barcelone et la Juventus Turin, Arturo Vidal (36 ans) évolue à présent à l’Athletico Paranaense, au Brésil. Où le Chilien est au coeur d'une polémique. En cause : ses propos dans un entretien sur Twitch, où il a confié, en référence à ses débuts au Bayer Leverkusen : «C’était mon premier but en Europe avec le Bayer Leverkusen. Ce gardien a ensuite fait une dépression et s’est suicidé.»

Des propos choquants

Des propos qui ont choqué. Car Vidal avait croisé la route de Robert Enke, qui s’est suicidé le 10 novembre 2009, à 32 ans. Non pas à cause du but dont parle Vidal, mais parce qu'il souffrait de dépression et qu'il ne s'était pas remis de la perte en 2006 de sa fille, décédée d’un cancer...

