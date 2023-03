FC Barcelone : la menace de l'UEFA se précise dans l'affaire Negreira !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'était dans les tuyaux mais c'est désormais officiel : le « cas Negreira » - qui agite l'actualité du football espagnol et du FC Barcelone depuis quelques semaines maintenant – va connaître un rebond international avec la décision officielle de l'UEFA de s'intéresser au cas de l'ancien arbitre, qui aurait reçu de l'argent du Barça pendant de longues années.

Un vrai risque d'être interdit de Coupe d'Europe pour plusieurs années ?

L'instance présidée par Alexander Ceferin, via sa Commission d'éthique et de discipline, a ouvert ce jeudi une enquête sur le FC Barcelone afin de faire la lumière sur les faits et savoir si, oui ou non, il y a matière à sanctionner durement le club catalan.

S'il y a « violation » ne serait-ce que d'une seule règle de l'UEFA, le FC Barcelone encoure purement et simplement une interdiction de participer aux compétitions européennes pendant une période donnée. Période qui varierait selon la gravité des faits...