OM Mercato : Pavard toujours dans le viseur !

La piste Benjamin Pavard se réchaufferait à l’OM…

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille songerait toujours à Benjamin Pavard (29 ans) pour renforcer sa défense. Bien que la piste prioritaire de l’OM reste Joel Ordoñez, le défenseur équatorien du Club Bruges, Pavard reste ciblé par la direction du club phocéen.

Pavard intéressé par l’OM

La piste aurait été réactivée et La Provence croit savoir que le challenge séduit l’ancien joueur du LOSC. Le principal frein reste cependant l’aspect financier puisque Pavard jouit d’un gros salaire à l’Inter. Et d’une belle cote sur le marché. Le club italien pourrait donc demander une grosse indemnité de transfert pour accepter de le lâcher. A suivre…