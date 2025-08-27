FC Barcelone Mercato : Laporta prépare 200 M€ pour deux recrues de classe mondiale en 2026 ! 

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, semble prêt à frapper un grand coup pour renforcer son effectif en 2026 avec deux recrues de classe mondiale : Julián Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid, et Alessandro Bastoni, pilier défensif de l’Inter de Milan.

🟥 Rumeur

Le FC Barcelone prépare déjà l’avenir. Selon les informations de Fichajes, la direction du club catalan pourrait mobiliser près de 200 millions d’euros pour boucler deux opérations d’envergure dès 2026 : Julián Álvarez (Atlético de Madrid) et Alessandro Bastoni (Inter Milan). Un investissement conséquent, qui illustre la volonté du Barça de combiner ambition sportive et stratégie politique. Car derrière ce mercato, Laporta vise également à consolider son projet et son image en vue des prochaines élections présidentielles du club.

Álvarez, attaquant polyvalent et international argentin, représente une opportunité offensive de premier plan pour le Barça. Capable d’évoluer en pointe ou sur un côté, il apporterait vitesse, puissance et créativité au front offensif catalan. De son côté, Bastoni, défenseur central italien reconnu pour sa lecture du jeu et sa qualité technique, renforcerait la charnière barcelonaise et offrirait une assise défensive solide.

Si ces deux signatures venaient à se concrétiser, il s’agirait d’un véritable message envoyé aux concurrents : le FC Barcelone veut redevenir une référence européenne et jouer dans la cour des grands, tant sur le terrain qu’en dehors. Si le président réussit son pari, le mercato 2026 pourrait rester dans les annales du Barça comme un tournant majeur. On en est encore loin.