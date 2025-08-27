LOSC Mercato : Létang met son veto pour 2 Dogues convoités

Pas question pour le LOSC de se démunir en cette fin de Mercato…

La fin du Mercato pourrait être assez agitée au LOSC où la signature d’Hamza Igamane, l’attaquant marocain des Glasgow Rangers, est attendue. Preuve de l’ambiance d’Olivier Létang, Sacha Tavolieri annonce que le président du LOSC s’est opposé à deux départs ces dernières heures.

Meunier et Fernandez-Pardo sollicités

« Déclaré en partance, Thomas Meunier devrait finalement rester chez les Dogues. Le Belge bénéficiait d’un intérêt de Sunderland durant ce mercato mais la direction lilloise a fait savoir qu’elle souhaitait garder son latéral droit », indique le journaliste belge. Qui ajoute : « Villarreal CF a bien fait une approche mais Lille a rapidement fermé la porte. Pas question pour les Dogues de perdre Matías Fernández-Pardo durant cette fenêtre des transferts ».