PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !
OM Mercato : Azzedine Ounahi enfin vers la sortie !

OM Mercato : Azzedine Ounahi enfin vers la sortie !
Laurent Hess
27 août 2025

Direction la Liga pour le milieu de l’OM, indésirable depuis longtemps…

Le dénouement s’est fait attendre, mais le feuilleton Azzedine Ounahi trouve enfin son épilogue. Dès l’ouverture du Mercato, la direction marseillaise avait placé Ounahi sur la liste des départs. L’international marocain, pourtant brillant lors de son prêt au Panathinaïkós, ne rentrait plus dans les plans phocéens. Plusieurs pistes ont rapidement émergé, mais l’issue semblait sans cesse s’éloigner pour ce joueur de 23 ans. Les discussions ont été vives, la volonté de Marseille de ne pas brader son talent a d’ailleurs ralenti certains rapprochements. Le suspense aura été intense. Brighton s’intéressait au milieu mais ne concrétisait pas. Le Spartak Moscou, lui, était prêt à payer le prix fort demandé par l’OM, mais Ounahi refusait tout départ pour la Russie, soucieux de ne pas hypothéquer sa future participation à la CAN. Le Panathinaïkós, séduit par sa saison dernière, est revenu à la charge. Malgré cet intérêt renouvelé du club grec, la priorité du joueur est restée la même : évoluer en Liga, championnat qu’il juge parfait pour son style de jeu technique et créatif.

Gérone rafle la mise

La clé du dossier ? La persévérance du club espagnol. Après une première offre jugée trop faible, Gérone revient dans la dernière ligne droite avec une proposition revue à la hausse : plus de 6 millions d’euros pour un transfert sec, agrémenté d’un pourcentage à la revente. Une proposition que l’OM a acceptée, selon Foot Mercato. Ce montant reste éloigné des attentes initiales du club, mais la pression d’un départ acté avant la clôture du marché a joué en faveur des Espagnols. Ounahi va donc découvrir la Liga, où Gérone l’attend comme un renfort majeur dans l’entrejeu.

LigaMercatoOM
#A la une#TRANSFERTS

