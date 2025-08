OM Mercato : retour de flamme pour Ounahi

La vente de Vagiannidis au Sporting pour environ 15 M€ devrait permettre au Panathinaikos de formuler une nouvelle offre à l’OM pour Azzedine Ounahi.

🟧 Piste crédible

Encore désireux de recruter un défenseur central, un milieu défensif et éventuellement Edon Zhegrova (LOSC), l’OM va avoir besoin de liquidités. Même si plusieurs de ses joueurs majeurs sont dans le viseur de clubs riches – Greenwood ciblé par Al-Nassr et l’Inter Milan, Rowe par Fenerbahçe et Besiktas… -, le club provençal préfèrerait vendre l’un des éléments sur lesquels il ne compte plus. Comme, par exemple, Azzedine Ounahi.

Le Panathinaikos veut toujours Ounahi

Le milieu marocain s’entraîne depuis la reprise dans le loft. Les dirigeants de l’OM lui ont fait comprendre qu’il n’avait plus d’avenir à Marseille mais ça ne l’a pas empêché de refuser de signer au Spartak Moscou malgré une belle offre financière. L’ancien Angevin voudrait retourner au Panathinaikos, où il a été prêté la saison dernière. Mais le club grec n’avait pas les moyens jusque-là de verser les 12 M€ attendus par Marseille. Cependant, selon Foot Mercato, la donne pourrait changer.

Le Pana serait sur le point de vendre Georgios Vagiannídis au Sporting pour environ 15 M€. Une partie de cette somme pourrait être injectée dans le recrutement d’Ounahi. En tout cas, Foot Mercato assure que les Grecs veulent toujours faire venir le milieu marocain mais qu’ils n’ont pas encore formulé d’offre à l’OM.