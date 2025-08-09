OM Mercato : Marseille intraitable, offre revue à la hausse pour Ounahi ?
OM Mercato : Marseille intraitable, offre revue à la hausse pour Ounahi ?

Azzedine Ounahi (OM)
Bastien Aubert
9 août 2025

Azzedine Ounahi (25 ans) agite le mercato marseillais. Sollicité par le Panathinaïkós cet été, le milieu marocain a vu une première proposition jugée trop faible par l’OM. Mais le club grec n’a pas dit son dernier mot et prépare déjà une nouvelle offensive.

🟥 Rumeur

À moins d’un mois de la fin du mercato estival, l’Olympique de Marseille doit gérer un dossier brûlant : l’avenir d’Azzedine Ounahi. Selon La Tribune Olympienne, le Panathinaïkós a formulé une offre de 5 millions d’euros, assortie de 3 millions de bonus et de 15 % à la revente. Une proposition poliment mais fermement rejetée par la direction phocéenne, qui estime le joueur bien au-dessus de cette valorisation.

Le Petit OM confirme l’information et ajoute que le club grec ne compte pas s’arrêter là. Conscients de la valeur du joueur de 25 ans, les dirigeants du Panathinaïkós devraient rapidement revenir avec une offre améliorée, espérant faire plier Pablo Longoria et son staff. Pour l’OM, ce dossier pourrait devenir un véritable feuilleton dans les jours à venir. 

Arrivé en janvier 2023 après un Mondial brillant avec le Maroc, Ounahi ne s’est jamais vraiment imposé à l’OM. Reste à savoir si la tentation financière à venir du Pana finira par convaincre le club olympien… ou si Ounahi poursuivra l’aventure sur la Canebière.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si on sait que Roberto De Zerbi ne compte pas sur Azzedine Ounahi, le club phocéen se montre dur en affaires en se disant peut-être que son milieu de terrain sera un peu juste pour la saison prochaine. À voir comment se goupille la suite du mercato estival… »

