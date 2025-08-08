OM Mercato : Benatia creuse une nouvelle piste béton en défense centrale
OM Mercato : Benatia creuse une nouvelle piste béton en défense centrale

Josip Sutalo (Ajax)
Bastien Aubert
8 août 2025

L’OM cherche désespérément son nouveau patron en défense centrale. Après plusieurs pistes refroidies, le club phocéen explore une option qui pourrait tout changer… mais qui risque aussi de s’éterniser.

🟥 Rumeur

Le feuilleton du défenseur central de l’OM est en train de devenir l’un des dossiers les plus énigmatiques de ce mercato. Initialement classé comme ultra-prioritaire par le board phocéen, ce besoin urgent a été quelque peu relativisé avec les arrivées de CJ Egan Riley et de Facundo Medina.

Pour autant, le recrutement d’un renfort majeur derrière reste à l’ordre du jour. Devant la complexité des pistes étudiées ces dernières semaines, le trio Longoria-Benatia-De Zerbi a réorienté ses recherches vers un profil précis : un défenseur central droitier, capable d’accompagner un schéma à trois derrière, avec un Balerdi en chef d’orchestre lors des phases offensives.

Parmi les noms cochés, Joel Ordonez figure en bonne place. Solide, jeune et prometteur, l’Équatorien plaît énormément… mais le Club Bruges, où il évolue, se montre intraitable en négociation. Les Belges ne sont pas pressés de vendre et ne manquent pas de ressources financières. 

Sutalo,nouvelle piste de l’OM

Face à ces blocages, l’OM pourrait donc activer d’autres options. Et l’une d’elles mène tout droit aux Pays-Bas, du côté de l’Ajax Amsterdam. Selon LePetitOM, Josip Sutalo, international croate, est dans le viseur marseillais. Un profil séduisant à bien des égards : solide dans les duels, à l’aise balle au pied, performant dans les airs et déjà expérimenté malgré ses 25 ans, Sutalo a même déjà évolué côté gauche dans une défense centrale à trois, offrant ainsi une polyvalence précieuse.

Mais là encore, rien n’est simple. L’Ajax vient de céder son jeune prodige Jorrel Hato à Chelsea et ne souhaite pas affaiblir davantage sa défense. Perdre Sutalo serait une vraie prise de risque pour les Néerlandais, qui pourraient ainsi se montrer très gourmands dans les discussions.

À l’heure actuelle, aucune piste ne semble proche d’aboutir, et le mercato olympien dans ce secteur avance à petits pas. Reste à savoir si Pablo Longoria saura décoincer la situation… ou si l’OM devra patienter encore pour trouver son patron de défense.

