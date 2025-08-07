FC Barcelone Mercato : l’Arabie saoudite en passe de recruter un pilier de l’équipe !
OM : surmotivé à l’idée de jouer à Marseille, Weah révèle le rôle joué par Gomes dans sa venue

Timothy Weah avant un match de la Juventus.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Prêté par la Juventus avec option d’achat, Timothy Weah a été présenté à la presse ce jeudi. Il a fait part de sa motivation et révélé qu’Angel Gomes, son meilleur ami, avait joué un rôle important dans sa venue.

Pas de poste préférentiel

« J’arrive à Marseille sans position préférée. Il n’y a pas une position que je privilégie quand j’arrive dans un nouveau club. Je pense que ça passe par une discussion avec le coach, et voilà. Aujourd’hui, il me voit comme un piston, et moi, je suis un joueur au service de l’effectif. Donc si je dois jouer à droite ou à gauche, je suis là pour ça, c’est mon travail. Et moi, la seule chose que j’ai envie de faire, c’est de gagner. Et c’est à Marseille qu’on peut faire ça. »

Angel Gomes a joué un grand rôle dans sa venue

« Angel Gomes, c’est mon meilleure pote dans le monde du foot. Ça a joué un rôle aussi pour moi. Quand il m’a dit qu’il venait à Marseille, je l’ai appelé avec Medhi, et c’était 100% sûr que j’allais venir. J’étais à Marseille, j’étais là. Je suis très content d’être avec lui. Je n’ai pas gagné de titres avec lui à Lille, mais on a passé de très bons moments ensemble. Donc j’espère faire de grandes choses avec lui. »

Son père l’a aussi incité à venir

« Mon père m’a parlé de la ville et de la passion des supporters. Il a fait seulement 6 mois ici, mais pour lui c’était parfait. C’est une ville et un club incroyable. Après notre conversation, je me suis dis qu’il fallait absolument que je vienne ici. Je suis très content d’être ici ! »

Il a engrangé de l’expérience à la Juventus

« J’ai eu la chance de joué pour un très grand club comme la Juventus. J’ai appris beaucoup de chose tactiquement. J’arrive à Marseille avec beaucoup d’expérience, je vais tout faire pour travailler avec l’équipe ! »

Déjà sous le charme des supporters

« Le Vélodrome c’est quelque chose, les supporters sont de vrais passionnés de foot. Je vais tout donner pour l’équipe et les supporters. Rendez-vous au Vélodrome et merci aux supporters pour l’accueil ! »

