Selon RMC, les discussions entre l’OM et le LOSC n’ont toujours pas commencé concernant le recrutement d’Edon Zhegrova, même si l’intérêt entre Marseille et l’ailier est réel.

🟧 Piste crédible

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les informations de L’Equipe concernant le dossier Edon Zhegrova à l’OM. Le quotidien sportif explique que l’ailier kosovar est intéressé par le challenge marseillais, qu’il plait beaucoup à Medhi Benatia mais que le principal obstacle à sa venue dans le Sud, pour le moment, concerne le nombre de places extracommunautaires, toutes occupées à l’OM. Il faudra en libérer une (par exemple en transférant Jonathan Rowe) pour espérer pouvoir recruter Zhegrova.

Des discussions au « stade embryonnaire »

RMC apporte de nouvelles précisions à ce dossier. En expliquant notamment que les discussions entre les clubs en sont à un « stade embryonnaire », selon Fabrice Hawkins. Le journaliste confirme que Zhegrova est bien intéressé par l’OM et que la réciproque est vraie. Il confirme également que le LOSC réclamera entre 15 et 20 M€ pour son joueur, ce qui est une somme importante pour un élément arrivant dans la dernière année de son contrat.

A en croire Fabrice Hawkins, le dossier Zhegrova ne devrait donc se décanter que dans les derniers jours du mercato, quand l’OM aura terminé de renforcer d’autres secteurs. Mais le Kosovar, désireux de partir, et son club, désireux de le vendre, auront-ils la patience d’attendre jusque-là ?

« Le coup d’œil de But FC »

« Le dossier Zhegrova est bien parti pour se dénouer dans les dernières heures du mercato estival… s’il se dénoue ! Car il est aussi possible que le Kosovar décide d’aller au bout de son contrat pour avoir le choix de sa future destination dans un an et surtout récolter une belle commission au passage ! »