L’Olympique de Marseille ne mise pas que sur les stars cet été : le club phocéen vient de sceller l’avenir en prolongeant l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

La jeunesse marseillaise au pouvoir. Ce jeudi, l’OM a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Alexandre Tunkadi, un milieu de terrain de 19 ans formé au club. Arrivé en 2020 au centre de formation après des passages à Viry Châtillon et Fleury, Tunkadi a gravi les échelons avec constance et sérieux.

Le club souligne sa progression régulière depuis cinq ans et son engagement total, qui lui ont permis de franchir ce cap majeur. Désormais lié jusqu’en 2026, il incarne l’espoir d’une génération prête à faire vibrer l’Orange Vélodrome.

L’OM continue donc de préparer son avenir en misant sur ses jeunes, tout en poursuivant son mercato estival très actif. Une stratégie gagnante pour le club qui veut allier expérience et talents maison.