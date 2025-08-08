Recruté par l’OM, Timothy Weah connaît bien Edon Zhegrova, avec qui il a joué au LOSC. Le piston droit est prêt à jouer les intermédiaires pour aider l’ailier kosovar à venir à Marseille.

Jeudi après-midi, Timothy Weah a été présenté comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Le piston droit, prêté par la Juventus avec option d’achat, a fait preuve de beaucoup d’ambition mais également d’humilité, assurant ne pas avoir de préférence pour son poste. Il a également révélé que son père, George Weah, qui a joué une saison à l’OM (en 2000-01), l’avait incité à venir, de même que son meilleur ami, Angel Gomes, arrivé libre en provenance du LOSC.

« Bien sûr » que je peux jouer les intermédiaires

L’Américain a également été interrogé sur la possible venue d’Edon Zhegrova, qu’il a connu dans le Nord. Il a dit bien vouloir jouer les intermédiaires : « Bien sûr ! Mais je pense qu’il n’y a pas trop besoin. Le coach, la direction avec Benatia et le président sont très, très forts ! Ils sont très gentils. Quand ils te parlent, ils le font avec le cœur ».

De toute façon, le problème avec Edon Zhegrova ne réside pas dans la volonté du Kosovar de venir à Marseille. Il serait très enthousiaste à l’idée de signer à l’OM. Le souci viendrait plutôt du LOSC et de l’indemnité réclamée…