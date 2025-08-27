LOSC Mercato : Tiago Djaló quitte la Juventus pour la Turquie

Nouvelle aventure pour Tiago Djaló ! Le défenseur portugais vient de s’engager officiellement avec Beşiktaş, rebondissant en Turquie après une saison délicate du côté de la Juventus. Ce mouvement marque un vrai tournant pour l’ancien joueur du LOSC, désireux de raviver son éclat au sein de la Süper Lig.

Un nouveau chapitre pour Tiago Djaló en Süper Lig

Mis de côté à la Juventus, où il ne figurait plus dans les plans du club, Tiago Djaló saisit l’occasion de se relancer dans un championnat réputé pour ses ambiances bouillantes et ses grands défis. L’arrivée à Beşiktaş constitue une opportunité de retrouver du temps de jeu dans un contexte compétitif, tourné vers l’Europe.

Retour sur le parcours du défenseur portugais

Formé au Sporting CP, passé ensuite par le centre de formation de l’AC Milan, Djaló s’était surtout illustré en Ligue 1 sous le maillot du LOSC. À Lille, il a disputé 102 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives, avant de franchir un nouveau palier.

Sa progression fulgurante l’a conduit jusqu’à la Juventus. Mais à Turin, le solide défenseur (1,90 m) peine à s’imposer malgré son expérience et sa polyvalence, pouvant évoluer dans l’axe ou sur les côtés. Ce départ en Turquie offre donc l’occasion de rebondir dans un environnement où de nombreux talents aiment se relancer.

Les détails du contrat avec Beşiktaş

Beşiktaş a officialisé la signature du Portugais pour une durée de 3 ans, soit jusqu’en juin 2028. Si le montant du transfert n’a pas été communiqué, le club turc a salué l’arrivée du joueur dans un communiqué empreint d’optimisme : « Nous souhaitons à Tiago Djaló beaucoup de succès sous nos couleurs. »

Pourquoi le pari turc pour Djaló ?

À 25 ans, Djaló accumule déjà 156 matchs professionnels, dont plus de 10 en Ligue des champions et Europa League. Son expérience et sa marge de progression séduisent Beşiktaş, prêt à offrir un nouveau tremplin à un défenseur qui, à l’image de nombreux joueurs passés par Lille ou Milan, espère retrouver son meilleur niveau sur une scène ambitieuse.

Reste à voir si ce rebond en Turquie relancera la carrière du Portugais, déterminé à imposer sa puissance défensive sous ses nouvelles couleurs.