ASSE : Bernauer a hâte de débuter sa saison !

Maxime Bernauer a confirmé qu’il était désormais opérationnel, à l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne a publié ce mercredi le septième numéro de la saison de son Inside Match Week. Maxime Bernauer y est interrogé. Absent depuis le dernier match de p^réparation à Cagliari (0-1), où un incident musculaire l’avait contraint à céder sa place en début de rencontre, l’ancien joueur du Paris FC est revenu sur sa rééducation.

Bernauer postule pour ASSE-Grenoble

« Trois semaines, c’était long, a-t-il confié. Je suis bien là, on a respecté le process. On aurait peut-être pu aller plus vite mais bon, la saison est longue, le but ce n’est pas de se re-péter. C’est franchement bien, on a bien bossé avec les kinés, avec Paolo Gaudino. Il faut le faire bosser un peu, Manchester c’est fini. » De retour à l’entraînement collectif depuis mardi, Bernauer postule donc à une place au sein du groupe pour la réception de Grenoble samedi soir. Reste à savoir s’il sera titulaire, alors que l’ASSE vient de réaliser deux clean sheets contre Rodez (4-0) et à Boulogne (1-0)…