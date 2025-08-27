Premier League : Erling Haaland (Manchester City) va changer de nom !

Choix fort et symbolique pour la star norvégienne : Erling Haaland affichera désormais « Braut Haaland » sur son maillot national. Derrière ce changement, une affirmation profonde de ses racines et de son identité…

Un geste puissant pour affirmer ses origines

Erling Haaland ne se contente plus de faire trembler les filets : l’attaquant de Manchester City assume pleinement ses deux patronymes et adopte officiellement le nom « Braut Haaland » en sélection norvégienne. Annoncée directement sur ses réseaux, cette décision forte incarne la volonté du buteur de mettre en avant toute la richesse de son héritage familial. À 25 ans, il transforme un simple détail de maillot en acte identitaire fort sur la scène internationale.

Pourquoi ce nom ? Une tradition norvégienne revendiquée

En Norvège, il est courant d’honorer les deux lignées familiales en portant à la fois le nom du père et de la mère. Pour Haaland, afficher « Braut Haaland » signifie ne rien renier de ses origines et affirmer haut et fort l’ensemble de ses racines. Ce changement, réfléchi et chargé de sens, reflète la personnalité affirmée d’un joueur déjà scruté pour son tempérament et son influence sur et en dehors des terrains.

Quand verra-t-on Braut Haaland avec ce nouveau maillot ?

Dès les prochains matchs internationaux, les supporters découvriront ce nouveau flocage lors des rassemblements de la Norvège. Le célèbre numéro 9 prendra part aux éliminatoires et futures échéances officielles avec cette identité renouvelée, ajoutant un nouveau chapitre à son histoire sportive qui continue de fasciner l’Europe entière.