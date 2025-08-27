FC Barcelone Mercato : Laporta prépare 200 M€ pour deux recrues de classe mondiale en 2026 ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Premier League : Erling Haaland (Manchester City) va changer de nom !

Premier League : Erling Haaland (Manchester City) va changer de nom !
Laurent Hess
27 août 2025

Choix fort et symbolique pour la star norvégienne : Erling Haaland affichera désormais « Braut Haaland » sur son maillot national. Derrière ce changement, une affirmation profonde de ses racines et de son identité…

Un geste puissant pour affirmer ses origines

Erling Haaland ne se contente plus de faire trembler les filets : l’attaquant de Manchester City assume pleinement ses deux patronymes et adopte officiellement le nom « Braut Haaland » en sélection norvégienne. Annoncée directement sur ses réseaux, cette décision forte incarne la volonté du buteur de mettre en avant toute la richesse de son héritage familial. À 25 ans, il transforme un simple détail de maillot en acte identitaire fort sur la scène internationale.

Pourquoi ce nom ? Une tradition norvégienne revendiquée

En Norvège, il est courant d’honorer les deux lignées familiales en portant à la fois le nom du père et de la mère. Pour Haaland, afficher « Braut Haaland » signifie ne rien renier de ses origines et affirmer haut et fort l’ensemble de ses racines. Ce changement, réfléchi et chargé de sens, reflète la personnalité affirmée d’un joueur déjà scruté pour son tempérament et son influence sur et en dehors des terrains.

Quand verra-t-on Braut Haaland avec ce nouveau maillot ?

Dès les prochains matchs internationaux, les supporters découvriront ce nouveau flocage lors des rassemblements de la Norvège. Le célèbre numéro 9 prendra part aux éliminatoires et futures échéances officielles avec cette identité renouvelée, ajoutant un nouveau chapitre à son histoire sportive qui continue de fasciner l’Europe entière.

Premier League
#DÉCISION

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet