OM : énorme pression sur De Zerbi avant ses grands débuts avec Tottenham !

L’histoire s’accélère pour Roberto De Zerbi. Quelques semaines après son passage à l’Olympique de Marseille, le technicien italien s’apprête à vivre un nouveau défi de taille avec Tottenham Hotspur. Mais le contexte dans lequel il débarque est particulièrement délicat…

À la veille de son premier match sur le banc des Spurs, la situation sportive du club londonien est plus que préoccupante. Battu indirectement par les résultats de ses concurrents, Tottenham se retrouve désormais en zone de relégation en Premier League.

Tottenham plongé dans une crise inquiétante

La large victoire de West Ham United contre Wolverhampton Wanderers (4-0), avec notamment des doublés de Kostantinos Mavropanos et de Valentin Castellanos, a complètement rebattu les cartes dans le bas du classement.

Grâce à ce succès, West Ham sort de la zone rouge et grimpe à la 17e place avec 32 points. Une conséquence directe pour Tottenham, désormais 18e avec 30 unités.

Un basculement symbolique et inquiétant : les Spurs n’avaient plus occupé une place de relégable depuis janvier 2009. Une statistique qui illustre l’ampleur de la crise actuelle.

Une dynamique sportive très négative

Au-delà du classement, c’est la série en cours qui interpelle. Tottenham n’a plus remporté le moindre match de championnat depuis le 28 décembre, avec une victoire étriquée sur la pelouse de Crystal Palace (1-0).

Depuis, les résultats s’enchaînent sans succès, plongeant progressivement le club dans une spirale négative. C’est dans ce contexte que Roberto De Zerbi a été nommé pour succéder à Igor Tudor.

Un choix fort de la direction, qui espère un électrochoc immédiat.

Un premier test déjà décisif

Le calendrier n’offre aucun répit à l’ancien entraîneur marseillais. Pour ses débuts, De Zerbi devra se déplacer sur la pelouse de Sunderland AFC, un adversaire également concerné par la lutte pour le maintien.

Un match qui s’annonce déjà crucial. En cas de nouveau faux pas, la pression pourrait encore monter d’un cran autour du technicien italien.

À l’inverse, une victoire permettrait de relancer immédiatement la dynamique et de sortir Tottenham de la zone rouge.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi arrive face à un défi majeur de sa carrière. Redresser Tottenham en urgence, dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, nécessitera des résultats rapides.

Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, le message est clair : il n’y aura pas de période d’adaptation. Dès ce week-end, les résultats sont attendus.

“We have to work and we have to fight for our club.” ✊



Hear from Roberto De Zerbi ahead of his first game in charge 🗣️ pic.twitter.com/r4YDUHYFmh — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 10, 2026