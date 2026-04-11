À LA UNE DU 11 AVR 2026
[10:00]Pronostic OL – Lorient : enfin une victoire pour Lyon ? L’IA tranche !
[09:40]OM : énorme pression sur De Zerbi avant ses grands débuts avec Tottenham !
[09:20]FC Nantes : le vestiaire répond à l’énorme coup de pression d’Halilhodzic
[09:00]ASSE – Dunkerque : Montanier a tranché pour son onze de départ
[08:30]Greenwood cash après OM-Metz : ses déclarations qui font trembler Lepaul (Stade Rennais) !
[08:00]RC Lens Mercato : un défenseur central pisté par le FC Barcelone pour remplacer Baidoo ?
[07:30]OM : Habib Beye change de ton et se ravise sur son avenir !
[07:00]Équipe de France : Paul Pogba enfin de retour, ses déclarations fortes sur son avenir
[06:30]Pronostic Toulouse – LOSC : Lille peut-il consolider sa place sur le podium ?
[06:00]ASSE : la rivalité avec l’OL dérape encore, deux enfants au cœur d’une polémique
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : énorme pression sur De Zerbi avant ses grands débuts avec Tottenham !

Par Laurent Hess - 11 Avr 2026, 09:40
💬 Commenter

L’histoire s’accélère pour Roberto De Zerbi. Quelques semaines après son passage à l’Olympique de Marseille, le technicien italien s’apprête à vivre un nouveau défi de taille avec Tottenham Hotspur. Mais le contexte dans lequel il débarque est particulièrement délicat…

À la veille de son premier match sur le banc des Spurs, la situation sportive du club londonien est plus que préoccupante. Battu indirectement par les résultats de ses concurrents, Tottenham se retrouve désormais en zone de relégation en Premier League.

Tottenham plongé dans une crise inquiétante

La large victoire de West Ham United contre Wolverhampton Wanderers (4-0), avec notamment des doublés de Kostantinos Mavropanos et de Valentin Castellanos, a complètement rebattu les cartes dans le bas du classement.

Grâce à ce succès, West Ham sort de la zone rouge et grimpe à la 17e place avec 32 points. Une conséquence directe pour Tottenham, désormais 18e avec 30 unités.

Un basculement symbolique et inquiétant : les Spurs n’avaient plus occupé une place de relégable depuis janvier 2009. Une statistique qui illustre l’ampleur de la crise actuelle.

Une dynamique sportive très négative

Au-delà du classement, c’est la série en cours qui interpelle. Tottenham n’a plus remporté le moindre match de championnat depuis le 28 décembre, avec une victoire étriquée sur la pelouse de Crystal Palace (1-0).

Depuis, les résultats s’enchaînent sans succès, plongeant progressivement le club dans une spirale négative. C’est dans ce contexte que Roberto De Zerbi a été nommé pour succéder à Igor Tudor.

Un choix fort de la direction, qui espère un électrochoc immédiat.

Un premier test déjà décisif

Le calendrier n’offre aucun répit à l’ancien entraîneur marseillais. Pour ses débuts, De Zerbi devra se déplacer sur la pelouse de Sunderland AFC, un adversaire également concerné par la lutte pour le maintien.

Un match qui s’annonce déjà crucial. En cas de nouveau faux pas, la pression pourrait encore monter d’un cran autour du technicien italien.

À l’inverse, une victoire permettrait de relancer immédiatement la dynamique et de sortir Tottenham de la zone rouge.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi arrive face à un défi majeur de sa carrière. Redresser Tottenham en urgence, dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, nécessitera des résultats rapides.

Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, le message est clair : il n’y aura pas de période d’adaptation. Dès ce week-end, les résultats sont attendus.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot