PSG : Ousmane Dembélé assume totalement son statut de favori du Ballon d’Or
PSG : Ousmane Dembélé assume totalement son statut de favori du Ballon d’Or

Ousmane Dembélé lors de PSG-Angers.
Raphaël Nouet
27 août 2025

L’attaquant du PSG Ousmane Dembélé s’est piqué au jeu du Ballon d’Or et pense très justement être le grand favori de l’élection qui aura lieu en septembre à Paris.

Il y a deux semaines, L’Equipe a révélé que la prise de position de la direction du PSG en faveur d’Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or avait fait grincer des dents en interne. Car l’attaquant a huit autres partenaires pour la prestigieuse récompense. Mais dans une équipe qui s’est surtout distinguée par son collectif, c’est surtout l’attaquant qui s’est mis en valeur avec sa réussite phénoménale devant les buts. Et puisqu’il vaut mieux pousser pour un joueur au risque de voir les votes se diluer, le PSG a choisi de mettre en avant Dembélé.

« Il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour ce prix »

Et l’ancien Rennais, qui prônait jusque-là le collectif, au point de donner l’impression de se désintéresser du collectif, a fini par se piquer au jeu. Dans une interview au média anglais FourFourTwo, il a expliqué qu’il verrait un couronnement fin septembre comme la suite logique de son incroyable année 2025.

« Avant la finale de la Ligue des champions, on me criait « Ousmane, Ballon d’Or ! ». Mais pour être honnête, nous étions tous concentrés sur l’équipe, en particulier sur la finale. Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint-Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel. Après une saison comme celle-là – quatre titres, buts, passes décisives –, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour ce prix. »

