Mercato Ligue 1 : l’AS Monaco finalise une grosse vente

L’AS Monaco vient de conclure l’un des plus gros coups de son histoire en cédant Wilfried Singo à Galatasaray pour 30 M€ hors bonus. Retour sur ce deal express qui marque un tournant ambitieux pour les deux clubs…

La direction monégasque a agi vite et bien. Dès la première proposition venue de Turquie, le board de l’ASM a ouvert la porte à un transfert qui s’est finalisé en une poignée de jours. Le montant ? 30 M€ garantis, auxquels pourraient s’ajouter 5 M€ de bonus supplémentaires – un chiffre inédit pour le joueur. Wilfried Singo a signé un contrat de 4 ans à Istanbul, avec une option pour une saison de plus. Signe de la stratégie affûtée de Monaco : le club s’assure aussi 10 % sur une future revente du défenseur. Acheté pour 10 M€ l’été dernier, Singo rapporte aujourd’hui trois fois la mise. Un vrai coup de maître qui confirme la politique de valorisation pratiquée sur le Rocher. En deux saisons, l’international ivoirien (29 sélections) s’est révélé comme l’un des arrières les plus puissants de Ligue 1.

Monaco renfloue ses caisses, Galatasaray très ambitieux

Pour Monaco, cette vente démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie : recruter, valoriser, revendre pour rester compétitif sur et hors du terrain. L’ASM se dote de ressources majeures pour anticiper la suite de son mercato, malgré la perte d’un cadre. Galatasaray, de son côté, muscle son effectif et envoie un message fort aux rivaux. Armé d’une enveloppe estimée à 120 M€, le club s’impose sur le marché avec, en plus de Singo, des joueurs de standing comme Victor Osimhen et Leroy Sané. Une puissance de frappe sur laquelle la scène européenne garde un œil attentif. Ce transfert XXL symbolise donc autant la réussite monégasque que la volonté turque de s’affirmer parmi les plus grands dès cette saison.