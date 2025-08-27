PSG Mercato : accord trouvé avec la Juventus pour Kolo Muani !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato Ligue 1 : l’AS Monaco finalise une grosse vente

Mercato Ligue 1 : l&rsquo;AS Monaco finalise une grosse vente
Laurent Hess
27 août 2025

L’AS Monaco vient de conclure l’un des plus gros coups de son histoire en cédant Wilfried Singo à Galatasaray pour 30 M€ hors bonus. Retour sur ce deal express qui marque un tournant ambitieux pour les deux clubs…

La direction monégasque a agi vite et bien. Dès la première proposition venue de Turquie, le board de l’ASM a ouvert la porte à un transfert qui s’est finalisé en une poignée de jours. Le montant ? 30 M€ garantis, auxquels pourraient s’ajouter 5 M€ de bonus supplémentaires – un chiffre inédit pour le joueur. Wilfried Singo a signé un contrat de 4 ans à Istanbul, avec une option pour une saison de plus. Signe de la stratégie affûtée de Monaco : le club s’assure aussi 10 % sur une future revente du défenseur. Acheté pour 10 M€ l’été dernier, Singo rapporte aujourd’hui trois fois la mise. Un vrai coup de maître qui confirme la politique de valorisation pratiquée sur le Rocher. En deux saisons, l’international ivoirien (29 sélections) s’est révélé comme l’un des arrières les plus puissants de Ligue 1.

Monaco renfloue ses caisses, Galatasaray très ambitieux

Pour Monaco, cette vente démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie : recruter, valoriser, revendre pour rester compétitif sur et hors du terrain. L’ASM se dote de ressources majeures pour anticiper la suite de son mercato, malgré la perte d’un cadre. Galatasaray, de son côté, muscle son effectif et envoie un message fort aux rivaux. Armé d’une enveloppe estimée à 120 M€, le club s’impose sur le marché avec, en plus de Singo, des joueurs de standing comme Victor Osimhen et Leroy Sané. Une puissance de frappe sur laquelle la scène européenne garde un œil attentif. Ce transfert XXL symbolise donc autant la réussite monégasque que la volonté turque de s’affirmer parmi les plus grands dès cette saison.

AS MonacoLigue 1Mercato
#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet