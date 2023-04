FC Barcelone : Laporta se défend dans l’affaire Negreira et accuse lourdement le Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid visé par Laporta « Rien n'est accidentel. Cette campagne survient alors que le Barça commence à sortir d'un tunnel. Nous avons sauvé le Barça financièrement. Nous jouons bien aussi. Je vois ici une raison claire d'essayer de nous déstabiliser sportivement. Coïncidence, la campagne explose également lorsque le FCB ne signe pas l'accord avec CVC. Nous ne nous inclinons pas devant leurs intérêts. Nous préférons d'autres options bien meilleures pour les intérêts économiques du Barça. Il est évident que ce n'est pas un hasard. Je veux faire référence à la présence d'un club (le Real Madrid), à lui seul, comme une accusation privée dans le procès. Un club qui dit se sentir lésé. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions d'arbitrage. Il a été considéré comme l'équipe du régime. En raison de leur proximité avec le pouvoir politique et économique, je pense qu'il est bon de rappeler que pendant 7 décennies, la plupart des présidents du CTA (commission d'arbitrage) ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid. Toutes ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des ex-partenaires, des ex-joueurs ou des ex-directeurs du Real Madrid. Dans certains cas, tout cela en même temps. Que ce club se manifeste et dise qu'il se sent lésé par la meilleure période sportive de l'histoire du FCB... Ce procès servira à les démasquer. C'est un exercice de cynisme sans précédent. »

Le FC Barcelone droit dans ses bottes

« Les supporters de Barcelone subissent une gigantesque campagne de diffamation pour des conclusions diffamatoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tout au long de nos 123 ans, le Barça a été un modèle de fair-play sur et en dehors du terrain. Le Barça n'a jamais mené aucune action avec l'intention de faire tourner une compétition en sa faveur. Le club n'a jamais rien fait pour influencer les arbitres ou les résultats. Lorsque cette affaire Negreira est sortie, j'ai dit que je voyais clairement que c'était une campagne orchestrée contre le prestige de l'entité et que ce n'était pas par hasard. Le parquet n'a pas été en mesure de démontrer que les versements effectués aux sociétés liées à M. Negreira pouvaient influencer les nominations arbitrales ou les résultats sportifs. Ils n'ont pas pu le faire car ce n'était pas possible. C'est une affirmation catégorique. L'objet précis de la polémique est l'avis technique d'arbitrage rendu par des personnes ayant fait carrière dans le monde du football et dans le monde des instances d'arbitrage. Cela ne constitue en soi rien d'illégal. L'affaire Negreira n'est pas un cas de corruption sportive. Certains services fournis ont été documentés. Il y avait des factures et des paiements enregistrés dans les livres du club. Ils avaient passé les contrôles fiscaux pertinents. Les dommages moraux sont importants, mais nous donnons des explications et tout est mieux compris. Notre service juridique a intenté des actions en justice contre ceux qui attaquent Barcelone. Ces dommages peuvent être pour des montants astronomiques. »

Laporta assomme Tebas

« Je tiens à pointer le président de la LFP, qui a fait preuve d'un manque de professionnalisme évident. Il a fourni une documentation à charge avec des données qui étaient erronées. Je lui demande de supporter cette incontinence verbale. Cela n'aide pas la concurrence qu'il représente et valide une hypothèse qui est fausse. "D'un autre côté, il y a des gens qui se sont comportés avec la prudence et la responsabilité qu'exige leur position. Par exemple, le président de la Fédération, le président de la CSD (conseil supérieur du sport). M. Rubiales et M. Franco. Aussi au président Infantino, qui a maintenu l'attitude de sa position. Ils n'ont pas signé pour le lynchage sans procès. J'apprécie leur position. "Ce que veulent les instigateurs de cette polémique, c'est rediriger une affaire inexistante d'achat d'arbitres, dans une affaire qui nuit à la réputation du FCB et détruit, accessoirement, l'un des éléments identitaires les plus forts de la Catalogne, qui est le FCB. Les sphères du pouvoir ne supportent pas que le Barça représente un type d'identité catalane. »

Pour résumer Suite aux révélations dans l'affaire Negreira et les nombreuses accusations dont le FC Barcelone a fait l'objet ces dernières semaines, Joan Laporta a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l situation et nié en bloc.

