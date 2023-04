FC Barcelone : le jeune le plus prometteur de la planète est blaugrana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Même s'il fait tout actuellement pour faire revenir son idole sur le déclin Lionel Messi, le FC Barcelone sait qu'il a dans ses rangs certains des meilleurs joueurs de demain. On pense en premier lieu à Pedri, qui a tant manqué à son équipe depuis deux mois qu'il est blessé, mais aussi à Gavi. Le bouillant milieu offensif à l'activité inlassable est même, selon l'observatoire du sport, le jeune le plus prometteur de la planète, devant le milieu anglais Jude Bellingham, que le Real Madrid, Liverpool et Manchester City font tout pour arracher au Borussia Dortmund.

Deux Barcelonais dans les six premiers

Le CIES n'y est pas allé au ressenti pour établir son classement, il s'est basé sur un "capital expérience prenant en compte les minutes jouées dans des rencontres officielles disputées lors des 365 derniers jours, le niveau sportif des matches et les résultats". Et c'est ainsi que Gavi est arrivé 1er avec une moyenne de 4,37, devant Jude Bellingham (Dortmund), Marcos Leonardo (Santos), Antonio Silva (Benfica), Vitor Roque (Athletico Paranaense) et Alejandro Balde (FC Barcelone). Ce qui fait deux Blaugranas dans les six premiers et peut-être trois puisque Roque est dans le viseur du FCB !

1- Gavi 🇪🇸

2- Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

3- Marcos Leonardo 🇧🇷https://t.co/WaYMsHUues — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2023

Pour résumer On aurait pu penser que le jeune le plus prometteur de la planète était Jude Bellingham, qui fait se battre le Real Madrid, Liverpool et Manchester City à coups de millions pour s'attacher ses services. Mais selon l'observatoire du sport, c'est Gavi qui est en tête de ce classement aux critères bien établis.

