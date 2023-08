FC Barcelone : les Blaugrana victimes d'une énorme injustice à Getafe

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier soir, le FC Barcelone a manqué ses premiers pas en Liga 2023-24. Confronté à une très rugueuse équipe de Getafe, le tenant du titre a dû se contenter d'un triste 0-0. Circonstance atténuante pour Xavi, ses joueurs ont évolué à dix dès la 43e minute suite à l'expulsion de Raphinha. Le Brésilien a mis un coup de coude à un défenseur adverse, Gaston, et en a été quitte pour rejoindre les vestiaires avec un rouge direct.

Il s'est pris un coup d'épaule juste avant

Seulement, ce que la télévision espagnole n'a pas montré sur le coup, c'est que l'ailier barcelonais avait été victime d'une provocation juste avant. Alors qu'il était en train de marcher, tête basse, Gaston s'est mis sur sa route et lui asséné un coup d'épaule en plein visage ! Raphinha a reculé et s'est touché le visage, sans rien faire de plus. Mais sur l'action suivante, il a décidé de se venger et a été logiquement sanctionné pour cela. Mais au regard de la provocation dont il a été victime, il pourrait voir sa suspension réduite.

En attendant, l'ancien Rennais a présenté ses excuses sur Instagram : « Eh bien, je voudrais venir ici et m’excuser auprès de mes coéquipiers, du personnel, des fans et de tous ceux qui me suivent ici sur Instagram. J’ai commis une erreur qui aurait pu coûter encore plus chère à l’équipe… Ce n’est pas la façon dont je voulais commencer la saison. Je suis conscient et responsable de ce qui s’est passé hier soir, avec des erreurs on apprend à s’améliorer et je vais certainement m’améliorer avec mes erreurs… Beaucoup d’entre vous me détestent maintenant, mais cela ne m’empêchera pas de donner le meilleur de moi-même pour ce maillot, je suis un Culer et je resterai l’un des vôtres… J’espère pouvoir rattraper mon erreur autant que possible avec et pour cet écusson ».

Le calendrier du FC Barcelone

Esto es lo que sucede ANTES del codazo de Raphinha.



Esto no lo verás en ningún sitio. pic.twitter.com/8CuA19oLx5 — Barca Conexión (@BarcaConexion) August 14, 2023

Podcast Men's Up Life