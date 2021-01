FC Barcelone : Messi pourrait retrouver un renfort offensif inespéré contre le PSG

Zapping But! Football Club Juventus Turin - FC Barcelone : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Le 16 février prochain, le FC Barcelone retrouvera le PSG au Camp Nou pour le compte du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un match au moins aussi important à Paris que pour les Blaugranas, lesquels tenteront de redresser un début de saison raté en Liga par une épopée en Coupe d'Europe.

En fin de cycle au Barça, Lionel Messi effectuera sans doute également sa « dernière danse » en C1 sous le maillot catalan avant la fin de son contrat au 30 juin prochain. Tous les renforts seront bons à prendre pour sortir le PSG (et son ami Neymar) de la compétition. L'une des clés du match pourrait notamment être le retour précipité de la pépite Ansu Fati, victime d'une fracture du ménisque en novembre dernier et initialement out jusqu'au printemps.

Ansu Fati subit un « traitement biologique »

Deux mois seulement après son opération, le FC Barcelone tente un coup de poker. Dans un communiqué, le club barcelonais s'est expliqué : « Ansu Fati a subi un traitement biologique régénérateur par le Dr Ramon Cugat sous la supervision des services médicaux du club, l'évolution de sa blessure ayant suivi un cours très satisfaisant ».

L'espoir de le revoir sur pied dès le match aller dans un mois et demi existe bel et bien. Cette saison, Ansu Fati (18 ans) a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 apparitions. Dans la concurrence, le jeune Espagnol avait même pris le dessus sur Antoine Griezmann dans l'esprit de son entraîneur Ronald Koeman.