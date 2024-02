FC Barcelone : Messi se sert des Blaugranas pour enterrer la dernière polémique

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il y a quinze jours, le forfait de Lionel Messi lors d'un match amical de l'Inter Miami à Hong-Kong avait provoqué un sacré tollé. Certains spectateurs avaient payé plus de 500€ pour le voir jouer et ils avaient mal vécu son absence, cassant des pancartes à son effigie. Une colère aggravée par sa présence sur le terrain trois jours plus tard lors d'un autre match amical, cette fois au Japon. Certains ont cru y voir un problème politique, Lionel Messi ayant plusieurs sponsors chinois, pays en conflit avec Hong-Kong.

"J'avais une inflammation aux adducteurs et je ne pouvais pas jouer"

Mais ce lundi, La Pulga a publié une vidéo pour jurer que la politique n'avait rien à voir dans son absence le 5 février : "Comme tout le monde le sait, je veux toujours jouer et être présent à chaque match. J'ai entendu que je n'avais pas voulu jouer pour des raisons politiques, mais si tel avait été le cas, je n'aurais pas fait le déplacement à Hong Kong. J'ai fait beaucoup de choses avec la Chine, des interviews, et des matches tant avec Barcelone qu'avec la sélection argentine. C'est aussi simple que je l'ai déjà dit : j'avais une inflammation aux adducteurs et je ne pouvais pas jouer. J'ai lu et entendu beaucoup de choses après ce qui s'est passé lors du match à Hong Kong, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il en est réellement, afin de ne pas avoir à lire des choses fausses".

