FC Barcelone : nouveau coup dur pour Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que la trêve internationale du mois de mars bat son plein, un joueur du FC Barcelone s'est blessé avec sa sélection. Il s'agit du défenseur central danois, Andreas Christensen.

Podcast Men's Up Life

Blessure au mollet gauche pour Christensen

L'ancien joueur de Chelsea est sorti dès la 18e minute lors du match des qualifications à l'Euro 2024 entre le Danemark et la Finlande en raison d'une blessure au mollet gauche. À son retour de sélection, Andreas Christensen va donc rejoindre Pedri et Ousmane Dembélé, blessés respectivement aux ischio-jambiers et à la cuisse gauche, à l'infirmerie du Barça.

All the latest on our players during the international break.https://t.co/04mxZSPpu0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 23, 2023

Pour résumer Sorti dès la 18e minute lors du match des qualifications à l'Euro 2024 entre le Danemark et la Finlande, le défenseur central du FC Barcelone, Andreas Christensen, s'est blessé au mollet gauche.

Fabien Chorlet

Rédacteur