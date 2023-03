FC Barcelone - Real Madrid : les Tops et les Flops du Clasico

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Franck Kessié (6.5) : Le coaching payant de Xavi dans cette rencontre, c’est lui ! Entré à la 77ème minute, le milieu de terrain ivoirien a apporté un nouveau souffle dans l’entrejeu du Barça. Il est récompensé de ses efforts avec ce but inscrit dans le temps additionnel qui offre la victoire (et peut être le titre) aux Catalans.

Thibaut Courtois (7) : Le seul madrilène à avoir véritablement répondu présent lors de cette rencontre. Très souvent mis à contribution à cause des difficultés de ses coéquipiers en défense, le portier belge a multiplié les parades lors de cette rencontre. Sans lui, le score aurait été beaucoup plus sévère pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Frenkie de Jong (7.5) : Le milieu de terrain a été partout lors de cette rencontre. Même sans but ou passe décisive, de Jong a apporté du rythme offensivement lors des 90 minutes qu’il a disputées. Le milieu néerlandais ne s’est pas reposé un seul instant et s’est montré très important à la récupération. Un match de haut niveau.

Frenkie de Jong : Le milieu de terrain a été partout lors de cette rencontre. Même sans but ou passe décisive, de Jong a apporté du rythme offensivement lors des 90 minutes qu’il a disputées. Le milieu néerlandais ne s’est pas reposé un seul instant et s’est montré très important à la récupération. Un match de haut niveau.

Thibaut Courtois : Le seul madrilène à avoir véritablement répondu présent lors de cette rencontre. Très souvent mis à contribution à cause des difficultés de ses coéquipiers en défense, le portier belge a multiplié les parades lors de cette rencontre. Sans lui, le score aurait été beaucoup plus sévère pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Franck Kessié : Le coaching payant de Xavi dans cette rencontre, c’est lui ! Entré à la 77ème minute, le milieu de terrain ivoirien a apporté un nouveau souffle dans l’entrejeu du Barça. Il est récompensé de ses efforts avec ce but inscrit dans le temps additionnel qui offre la victoire (et peut être le titre) aux Catalans.

Karim Benzema : l’attaquant français n’a pas été à son meilleur niveau ce soir. Pas forcément bien servi par ses partenaires, Karim Benzema n’a pas eu de nombreuses situations pour se mettre en évidence. Seulement quatre petits tirs en 90 minutes. Un bilan bien trop timide pour un joueur de son calibre.

Toni Kroos : C’est un match à oublier pour le milieu de terrain allemand. Malgré 100% de passes résistes, Toni Kroos n’a pas su apporter un plus, sur le plan offensif, à son équipe. Mis en difficulté par le pressing du Barça, l’ancien joueur du Bayern Munich est passé au travers de ce grand rendez-vous.

Luka Modric : Et oui, le troisième Flop est aussi Merengue. Luka Modric n’a pas réalisé le meilleur match de sa carrière ce soir. Face à un gros pressing du FC Barcelone, le milieu de terrain croate a été en grand difficulté physiquement. Remplacé à la 76ème minute, le ballon d’or 2018 aura vite à cœur d’oublier cette rencontre, où aucun de ces choix n’a été payant.

Pour résumer

Le FC Barcelone s’est imposé lors du Clasico contre le Real Madrid (2-1) et file vers le titre. Découvrez les Tops et les Flops de la rencontre. Pour les Tops, on retrouver 2 joueurs du FC Barcelone et un seul du Real Madrid. En revanche, les trois Flops sont Merengues.