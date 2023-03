FC Barcelone - Real Madrid : le Barça s'offre le Clasico et tue le suspense pour le titre

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Pour la quatrième fois de la saison, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontait ce dimanche. Un Clasico qui a de nouveau tourné à l'avantage des Blaugrana (2-1) grâce à un but dans le temps additionnel de Franck Kessié (90+2e). Grâce à cette victoire, les hommes de Xavi prennent 12 points d'avance sur leur rival de toujours et se rapprochent encore un peu plus vers le titre de champion d'Espagne.