FC Barcelone : un cadre sonne la révolte et voit rouge !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone s'est incliné mardi soir face au Chakhtior Donetsk (0-1), à Hambourg, en rendant une bien triste copie. Les Catalans ont été en panne d'inspiration jusqu'au bout à l'image d'un Robert Lewandowski transparent. Après la rencontre, Xavi n'a pas caché sa déception."Il faut qu'on réfléchisse à comment mieux attaquer et mieux défendre. On doit appuyer sur Reset", a notamment glissé le coach catalan.

"Cela ne peut pas nous arriver"

Du côté des joueurs, Joao Cancelo n'a pas fait dans la langue de bois. "Les sensations sur le terrain ne sont pas bonnes. Contre la Sociedad, nous ne méritions pas de gagner et là, c'était encore un mauvais match", a commenté le Portugais. "Nous sommes en colère et cela ne peut pas nous arriver. Maintenant, nous allons nous donner à 100% ces prochains jours pour gagner dimanche", a quant à lui soutenu Marc-André ter Stegen. Agacé sur le thème Gündogan : "Il a déjà répondu à ce sujet, non ? On passe à autre chose là." Alavés, prochain adversaire du Barça, est prévenu.

Podcast Men's Up Life