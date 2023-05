FC Barcelone : une promotion pour Lewandowski en attendant Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Busquets, capitaine du FC Barcelone, s’en va cet été du club de sa vie. Même chose pour Jordi Alba, vice-capitaine. Dans la hiérarchie du brassard, ce sont Sergi Roberto ainsi que Marc-André ter Stegen qui prennent la relève pour être respectivement capitaine et vice-capitaine.

Qui pour les seconds rôles ?

Ainsi, pour succéder au latéral espagnol et au gardien allemand, Xavi va devoir définir qui s’occupera de ces troisième et quatrième rôles. Et selon les informations d’AS, Ronald Araujo ainsi que Robert Lewandowski devraient récupérer les honneurs. À moins qu’un certain Lionel Messi vienne ajouter son grain de sel ?