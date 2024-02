Le FC Barcelone rate l’occasion de revenir à portée de Girone

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’Atlético battu plus tôt à Séville (0-1) et Girone dérouillé par le Real (0-4), le FC Barcelone affrontait Grenade sans pression ce dimanche soir avec pour objectif de se rapprocher du deuxième et de faire le trou sur la quatrième place. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Blaugranas de Xavi se sont encore bien déchiré (3-3).

Non seulement le Barça a relancé une équipe, 19ème de Liga, qui n’avait remporté que 2 de ses 23 précédents matchs mais les Barcelonais ont encore affiché un niveau défensif très inquiétant à dix jours de son déplacement à Naples en Ligue des Champions.

Malgré un grand Yamal, le Barça n’avance pas

Malgré le retour de Marc-André Ter Stegen dans les buts, le Barça a encore pris trois buts, se retrouvant mené à deux reprises après l’égalisation de Sanchez (43’) sur des buts de Pellistri (60’) et Miquel (66’).

Heureusement, cette équipe a du ballon et une pépite du nom de Lamine Yamal, auteur d’un doublé (14’ et 81’) et d’une deuxième égalisation qu’il est allé chercher en solo. Profitant de la 10ème passe décisive de la saison d’Ilkay Gündogan, Robert Lewandowski a inscrit son 10ème but de la saison en Liga (63’).

