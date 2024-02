PSG, FC Barcelone : Neymar vole au secours de Dani Alves

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sale journée pour Dani Alves. Ce jeudi, le tribunal de Barcelone l'a reconnu coupable de viol et condamné à une peine de prison de quatre ans et demi. L'avocate du Brésilien a annoncé qu'elle allait faire appel de la décision.

Une aide financière, mais pas que

De son côté, UOL révèle que Neymar et sa famille auraient contribué à atténuer la peine de Dani Alves en payant les 150 000€ de dommages et intérêts. Et qu'ils ont mis à disposition du défenseur brésilien un certain Gustavo Xisto, représentant légal des sociétés du père de Neymar.

Valor pago com ajuda da família Neymar reduziu a pena de Daniel Alves 👉 https://t.co/b0zlJBBxpB https://t.co/gsKDLgVkzj — UOL (@UOL) February 22, 2024

