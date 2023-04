Résultat Liga : Le FC Barcelone renoue avec la victoire, Griezmann malheureux

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone restait sur une mauvaise série avant de recevoir l'Atlético Madrid ce dimanche au Camp Nou. L'équipe de Xavi avait encaissé un 4-0 en demi-finale retour de Coupe du Roi contre le Real Madrid et deux 0-0 en Liga, contre Gérone et Getafe. Une réaction était attendue face aux Colchoneros.

Griezmann a eu les meilleures occasions madrilènes

Elle s'est faite attendre puisque les deux équipes étaient toujours à 0-0 à la 44e minute. Durant ce premier acte, le Barça, malgré 65% de possession, aura été malmené, avec une très chaude alerte d'entrée sur une perte de balle de Busquets et une tentative de lob de Griezmann qui a échoué sur la barre de Ter Stegen. Puis une autre tentative de Griezmann, en pivot, qui a obligé Ter Stegan a un bel arrêt. Mais sur le premier tir cadré du Barça, Ferran Torres a ouvert le score, servi par Raphinha, juste avant la mi-temps. Et le score n'a plus évolué malgré une seconde période animée. Torres a été proche du doublé, Gavi, Raphinha et Lewandowski auraient eux aussi pu faire le break. Mais Griezmann a lui aussi eu une belle occasion, obligeant Ter Stegen à une nouvelle parade, sur une talonnade, avant une dernière tête de Morata un peu trop décroisée. Avec ce succès, le Barça est à 11 points du Real Madrid, son dauphin.