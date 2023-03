FC Barcelone : coup de froid pour la prolongation de Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans la plupart des clubs, un entraîneur sur le point de remporter le triplé national serait prolongé sans aucune difficulté. Mais le FC Barcelone n'est pas un club comme les autres. Joan Laporta tient évidemment à ce que Xavi continue à la tête de son équipe, lui qui a été nommé le 6 novembre 2021, qui a réalisé un travail spectaculaire et est lié aux Blaugranas jusqu'en juin 2024. Et l'ancien milieu de terrain aimerait également continuer le travail entamé il y a un an et demi. Mais le salaire pourrait poser problème.

En effet, comme l'explique Marca ce mardi, Xavi s'est engagé avec des émoluments très bas, à une période où le FCB était au plus mal financièrement. Vu ses succès, une augmentation serait à la fois logique et méritée. Seulement, le Barça est toujours dans le dur financièrement, comme l'a démontré la non-homologation de la prolongation de Gavi. Quand les négociations entre les deux parties débuteront à la fin de la saison, Laporta ne pourra donc proposer à Xavi un salaire en rapport avec ses qualités. Ce qui pourrait poser problème, malgré l'attachement du technicien au FCB...