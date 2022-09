FC Barcelone – Mercato : Javier Tebas se lave les mains de l'affaire Griezmann

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si le FC Barcelone a prévu de durcir le ton avec l'Atlético Madrid concernant le dossier Antoine Griezmann, Javier Tebas prend bien garde de ne pas se mêler de ce dossier très épineux.

Tebas ne se mouille pas dans le dossier Griezmann

En conférence de presse, le président de la Liga est revenu sur le litige autour de l'option d'achat du Champion du Monde et sur la volonté des Colchoneros de jouer sur une faille du dossier pour renvoyer Griezmann au Barça : « La question de l'option d'achat de Griezmann devrait être tranchée par un tribunal arbitral et dans six mois, il devrait y avoir une sentence qui ne serait pas susceptible d'appel. Et selon ce que cette sentence décidera, cela affectera l'un des deux clubs ».

Pour rappel, alors que l'automatisation de l'option d'achat d'Antoine Griezmann se fait au travers d'un certain temps de jeu, l'Atlético Madrid n'utilise le Français que 30 minutes par match au maximum pour rétablir l'équilibre de temps de jeu en dessous de 50% de présence et ne pas payer les 40 M€ promis. Absolument pas classe mais à priori légal...