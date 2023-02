FC Barcelone - Mercato : la priorité de Xavi pour l'après-Busquets va aller en Angleterre

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les négociations entre Sergio Busquets et le FC Barcelone pour une prolongation auraient débuté. Mais elles ne s'annoncent pas faciles car le club voudrait que son capitaine accepte une diminution de salaire alors que ce dernier bénéficie d'une offre astronomique d'al-Nassr (Arabie Saoudite). Qu'il soit là pour encore quatre mois, un an ou deux, le milieu défensif de 34 ans n'incarne pas l'avenir. La cellule de recrutement blaugrana travaille sur différents profils pour ce poste ô combien stratégique et un nom plaît à Xavi : Martin Zubimendi.

Mais le joueur de la Real Sociedad n'a visiblement pas envie de venir en Catalogne. Il a refusé une première offre l'été dernier, préférant prolonger dans son club formateur. Et désormais, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, il aurait de bonnes chances d'être transféré à Arsenal cet été. La possibilité d'être entraîné par un autre Basque, Mikel Arteta, le séduit, de même que découvrir la Premier League et la Champions League avec un club qui monte en puissance depuis plusieurs années. Pas de Barça, donc...