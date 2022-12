FC Barcelone - Mercato : Laporta veut frapper fort avec Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après l’échec en finale de la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus, Ousmane Dembélé va revenir au Barça dans les prochains jours. L’été dernier, alors qu’il était annoncé dans d’autres écuries européennes, l’ailier de 25 ans a prolongé son contrat avec le club catalan. L’international français est donc lié avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024.

Selon les informations de Sport, les dirigeants barcelonais veulent commencer les négociations pour une nouvelle prolongation du Français dès le mois de février. Le Barça pense que c'est le bon moment car Ousmane Dembélé pourrait ne pas susciter autant d'intérêt sur le marché maintenant, il y aurait donc beaucoup moins d'interférences dans les négociations.

Le FC Barcelone ne veut pas entrer dans une quelconque surenchère ou commencer la saison prochaine sans l'avoir renouvelé pour éviter tous les problèmes qui se sont produits la saison passée. Le quotidien catalan explique que le joueur formé à Rennes se sent à l'aise au Barça. Son rôle dans le vestiaire est différent de la saison dernière, il se sent plus soutenu et respecté.