FC Barcelone Mercato : le PSG ciblerait Lamine Yamal pour l’après-Mbappé !

Conscient qu’avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, il devra être malin pour redynamiser son projet, le PSG avance sur de nombreuses pistes. Devant, outre Rafael Leao (Milan AC), Victor Osimhen (Naples) ou encore Marcus Rashford (Manchester United), Paris regarde à des pistes à priori intouchables.

Si l’on en croit le journaliste Mercato turc Ekrem Konür, Gavi n’est pas le seul crack estampillé « Masia » qui fait rêver le PSG du côté du FC Barcelone. En effet, Luis Enrique apprécierait également énormément la pépite Lamine Yamal (16 ans), révélation de la saison chez les Blaugranas.

En plus de Paris, Manchester City et Pep Guardiola ont aussi des vues sur l’héritier de Lionel Messi. Il est toutefois assez peu probable que le Barça n’ouvre la porte à sa dernière trouvaille, alors que le prochain contrat du natif d’Esplugues de Llobregat – qui n’est même pas encore majeur - est déjà largement ficelé avec une clause libératoire folle d’un milliard d’euros.

